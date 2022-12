Festhallen-Reitturnier in Frankfurt

Heimsieg beim Festhallen-Reitturnier in Frankfurt: Der Kronberger Matthias Rath, der mit seiner Familie das Event veranstaltet, hat zum ersten Mal den Grand Prix Special gewonnen.

Der Kronberger Dressurreiter Matthias Alexander Rath hat am Samstagvormittag zum ersten Mal den Grand Prix Special des Frankfurter Festhallen-Reitturniers gewonnen. Seine Vorstellung mit Destacado bewerteten die Richter mit 74,596 Prozent. Zweiter wurde der Schwede Patrik Kittel mit Forever Young (73,170), gefolgt von dem Österreicher Stefan Lehfellner mit Roberto Carlos (72,362).

Rath veranstaltet gemeinsam mit seiner Familie das traditionelle Turnier. Als letzte Prüfung der Grand Prix-Tour steht für die Dressurreiter am Sonntag die Kür an, dabei wird unter anderem die mehrfache Olympiasiegerin Isabell Werth an den Start gehen.

Anquetin gewinnt Champions-Cup

Den Champions-Cup beim Festhallen-Turnier hat derweil der französische Springreiter Julien Anquetin gewonnen. Er blieb mit seinem Wallach Cesus de Fougnard in der Siegerrunde in einer Zeit von 40,48 Sekunden fehlerfrei. Zweiter wurde der Niederländer Kevin Jochems mit La Costa (0/41,08), gefolgt von dem Briten Donald Whitaker mit Colette (0/42,02). Bester deutscher Reiter war Tim Rieskamp-Goedeking mit Ventago auf Rang vier (0/46,03). Der 39-Jährige hatte am Vorabend das Championat von Frankfurt gewonnen.