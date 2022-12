Turnier in der Festhalle

Das beliebte und traditionsreiche Festhallen-Reitturnier in Frankfurt ist zurück - am zweiten Tag gewann Tim Rieskamp-Goedeking in der Springprüfung mit Stechen.

Der Springreiter Tim Rieskamp-Goedeking hat am späten Freitagabend beim internationalen Festhallenturnier das Championat von Frankfurt gewonnen. Mit seinem Hengst Coldplay blieb der 39-Jährige aus Steinhagen im Stechen innerhalb einer Zeit von 39,21 Sekunden fehlerfrei. Damit war er etwas schneller als die Zweitplatzierte Sophie Hinners aus dem hessischen Viernheim mit Air Pilot, die ebenfalls fehlerfrei geritten war (39,90). Dritte wurde Paweena Hoppe aus Handorf mit Nashville (0/40,94). Höhepunkt für die Springreiter ist bei dem Turnier der Große Preis am Sonntagnachmittag.

Bereits am Freitagvormittag war die mehrfache Olympiasiegerin Isabell Werth mit einem Sieg in das internationale Reitturnier gestartet. Mit ihrem Pferd Emilio wurde die 53-Jährige aus Rheinberg am Freitag im Grand Prix mit 74,631 Prozent bewertet.

Damit siegte sie deutlich vor dem Schweden Patrik Kittel mit Forever Young (73,630). Dritter wurde Matthias Alexander Rath aus Kronberg mit Destacado (72,870). Die Traditionsveranstaltung, die zum 49. Mal stattfindet, war in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.