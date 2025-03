Das beschlossene Sondervermögen des Bundes in Höhe von 500 Milliarden Euro könnte für den Sport in Hessen einiges verändern.

Veröffentlicht am 21.03.25 um 13:48 Uhr

Von dem kompletten Sondervermögen sollen rund 400 Milliarden in Infrastrukturmaßnahmen fließen. "Dieses Investitionspaket ist ein wichtiges Signal in schwierigen Zeiten, denn wir brauchen dringend Verbesserungen – insbesondere im Sport", sagte lsb h-Präsidentin Juliane Kuhlmann am Freitag.

Demnach würde sich in Hessen jede fünfte Sportstätte in einem kritischen Zustand befinden. Kuhlmann ist sich sicher, dass deutlich mehr in die Sportinfrastruktur investiert werden müsse, damit das gesellschaftliche Miteinander keinen Schaden nimmt.