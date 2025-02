Nach ihrem EM-Titel im Monobob am Samstag, krönt sich die Frankfurterin Laura Nolte auch am Sonntag im Zweierbob zur Europameisterin. Zweite wird ebenfalls eine Hessin.

Der Eiskanal im norwegischen Lillehammer liegt ihr in diesen Tagen einfach: Nach dem EM-Titel im Monobob am Samstag hat die Frankfurterin Laura Nolte auch am Sonntag im Zweierbob zugeschlagen und sich zur Europameisterin gekürt. Auch EM-Silber und -Bronze gingen an das deutsche Team.

Nolte setzte sich gemeinsam mit Leonie Kluwig auf der Olympiabahn von 1994 knapp gegen die Wiesbadenerin Kim Kalicki (mit Leonie Fiebig) und Lisa Buckwitz (mit Kira Lipperheide) durch und sicherte sich damit zum dritten Mal in Folge die Europameisterschaft im Zweierbob. "Wir sind natürlich richtig happy, es hat richtig viel Spaß gemacht heute", sagte Nolte: "Es hat am Ende knapp gereicht, deswegen ist es ganz cool."

Wiesbadenerin Kalicki nur hauchzart geschlagen

Tags zuvor hatte Nolte den Monobob-Weltcup in Lillehammer zwar nur auf Rang drei beendet, vor ihr lagen jedoch lediglich eine Australierin sowie eine US-Amerikanerin. Es reichte also im Rennen-im-Rennen-Modus zum EM-Titel. Am Sonntag schließlich ließ sie der gesamten Konkurrenz keine Chance und gewann den Weltcup sowie die Europameisterschaft. Der Vorsprung auf Kalicki betrug hauchzarte 0,02 Sekunden.