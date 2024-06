Joshua Abuaku und Jana Marie Lowka, beide aus Hessen, sind bei den Leichtathletik-Europameisterschaften ausgeschieden.

Hürdenläufer Abuaku wurde über die 400 Meter im zweiten Halbfinal-Lauf nur Vierter und verpasste damit die Qualifikation für das Finale. Der 27-Jährige von Eintracht Frankfurt hatte sich Hoffnungen auf eine Medaille gemacht.

Jana Marie Lowka erreichte am Montag im Speerwurf in der Qualifikation Gruppe B eine Weite von 52,54 Metern und konnte so als 14. ebenfalls nicht im Finale dabeisein. Auch Lowka tritt für Eintracht Frankfurt an.