Haase, Kranz und Demes dabei: Sprintstaffeln locker in den Finals

Die deutschen Sprint-Staffeln haben bei der Leichtathletik-EM in Rom geschlossen die Vorläufe überstanden und greifen am letzten Wettkampftag am Mittwoch nach Medaillen. Drei Hessen sind auch dabei.

Die Titelverteidigerinnen über 4x100 Meter zogen als viertschnellstes Quartett in das Finale (ab 22.40 Uhr) ein. Schlussläuferin Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar sowie Sophia Junk, Nele Jaworski und Gina Lückenkemper benötigten 42,47 Sekunden.

Die Männer mit Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar), EM-Finalteilnehmer Owen Ansah, Deniz Almas und Lucas Ansah-Peprah kamen als Sieger ihres Vorlaufs in 38,43 Sekunden weiter. Auch die DLV-Staffeln über 4x400 Meter meisterten ihre Vorläufe ohne größere Probleme. Bei den Frauen lief Eileen Demes (Neu-Isenburg) mit.