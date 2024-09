Hindernisläuferin Gesa Krause ist bei ihrem letzten Saisonrennen am Samstag Vierte geworden.

Über 3.000 Meter Hürden kam die Dillenburgerin (Lahn-Dill-Kreis) in der Diamond League in Brüssel in 9:08,94 Minuten ins Ziel und verpasste das Treppchen nur um etwas mehr als eine Sekunde. Den Sieg sicherte sich die Keniaerin Faith Cherotich in 9:02,36 Minuten.