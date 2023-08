Joshua Abuaku von Eintracht Frankfurt hat das WM-Finale über die 400 Meter Hürden erreicht.

Im Halbfinale am Montag in Budapest reichte seine Zeit von 48,39 Sekunden gerade so für den letzten Startplatz am Mittwoch (21.50 Uhr). Abuakus Trainingskollege Emil Agyekum verpasste den Finaleinzug, stellte mit 48,71 Sekunden aber eine neue persönliche Bestleistung auf.

