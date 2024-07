Die Löwen Frankfurt haben die Lizenz für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erhalten.

Das teilten die Hessen am Montag mit. Neben Frankfurt bekamen alle weiteren 13 Erstliga-Clubs die Spielberechtigung.#Damit geht die Liga in unveränderter Besetzung in die Saison. Auftakt ist am 19.September. Der komplette Spielplan wird kommenden Freitag (12 Uhr) veröffentlicht.