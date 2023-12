Löwen Frankfurt halten DEG in Schach

Die Löwen Frankfurt halten in der Tabelle die Düsseldorfer EG auf Abstand. Gegen die Rheinländer gibt es für die Hessen einen wichtigen Heimerfolg.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL (Deutsche Eishockey-Liga) einen enorm wichtigen Heimsieg eingefahren. Die Hessen besiegten am Sonntag vor heimischem Publikum die Düsseldorfer EG mit 4:2 und halten die DEG in der Tabelle damit auf Abstand.

Entschieden wurde die Partie im dritten Drittel, als die Löwen durch Nathan Burns erst mit 2:1 in Führung gingen, kurz darauf aber den Ausgleich kassierten. Carter Rowney sorgte knapp zehn Minuten vor Spielende mit dem 3:2 für die Vorentscheidung, Cody Kunyk machte kurz vor Schluss dann den Deckel auf den Frankfurter Sieg.

Niederlage für Kassel, Sieg für Bad Nauheim

Eine Niederlage mussten hingegen in der DEL2 die Kassel Huskies hinnehmen. Die Schlittenhunde, weiterhin Tabellenführer, verloren vor heimischem Publikum überraschend gegen Rosenheim mit 2:3. Ein Erfolgserlebnis gab es dafür für den EC Bad Nauheim. Die Roten Teufel gewannen in einer spannenden Partie bei den Dresdner Eislöwen mit 5:3.