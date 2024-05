Dennis Lobach wird in den nächsten zwei Jahren für die Löwen Frankfurt spielen. Der Stürmer kommt von den Nürnberg Ice Tigers.

Dennis Lobach verstärkt die Löwen Frankfurt. Der Stürmer wechselt von den Nürnberg Ice Tigers zum hessischen Eishockey-Erstligisten und unterschrieb, wie die Frankfurter mitteilten , einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Nach meiner Zeit in Nürnberg habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht und freue mich, dass ich in Frankfurt den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann", sagt Lobach.

In der abgelaufenen Saison erzielte der 24-Jährige vier Tore und verbuchte elf Assists für die Ice Tigers, bei denen er seit 2020 spielte. Lobach wurde in Schweinfurt geboren und spielte dort gemeinsam mit Löwen-Stürmer Dominik Bokk im Nachwuchs des ERV Schweinfurt.