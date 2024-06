Die Löwen Frankfurt haben einen alten Bekannten verpflichtet.

Wie die Bornheimer am Samstag mitteilten, kommt Verteidiger Kevin Maginot nach einem Jahr beim ERC Ingolstadt zurück an den Main. Der 29-Jährige, der mit den Löwen in die DEL aufgestiegen war, erhält einen Einjahres-Vertrag. "Es fühlt sich an, als ob man nach Hause kommt", sagt Maginot.