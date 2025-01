Die Löwen Frankfurt verpassen gegen die Nürnberg Ice Tigers zwar den Sprung auf Platz zehn, dank Chris Wilkie endet das Spiel aber immerhin mit einem späten Erfolg. In der DEL2 überzeugen die Huskies auf fremdem Eis.

Die Löwen Frankfurt haben das von Stürmer Daniel Pfaffengut zu einem "Neun-Punkte-Spiel" hochgejazzte Duell mit den Nürnberg Ice Tigers am Freitagabend in der Overtime gewonnen. Die Bornheimer verpassten es damit, an den Gästen vorbei auf Pre-Playoff-Platz zehn zu springen. Die Hessen hatten dank des Treffers von Chris Wilkie zum 2:1 aber das bessere Ende auf ihrer Seite. Evan Barratt hatte die Franken in Führung gebracht, für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Julian Napravnik.

In der DEL2 siegten die Kassel Huskies mit 3:0 in Freiburg, die Partie zwischen Weiden und Bad Nauheim läuft aktuell noch.