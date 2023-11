Löwen jubeln in der Overtime - DEL2-Derby geht an Kassel

Die Löwen Frankfurt kommen in Nürnberg nach 0:2-Rückstand zurück und gewinnen in der Verlängerung. In der zweiten Eishockey-Liga holen die Kassel Huskies in einer wilden Schlussphase den Derbysieg.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntagabend einen wichtigen Sieg im Rennen um die DEL-Playoffs erkämpft. Die Bornheimer drehten bei den Nürnberg Ice Tigers einen 0:2-Rückstand und gewannen am Ende mit 3:2 in der Overtime. Kunyk hatte mit einem Doppelpack zunächst ausgeglichen, Rowney machte dann den Sieg perfekt.

In der DEL2 krönten sich derweil die Kassel Huskies zum Derbysieger. Die nordhessischen Schlittenhunde besiegten den EC Bau Nauheim auf fremdem Eis mit 5:3. Pierre Preto, Max Faber und Joel Keussen machten den Prestige-Erfolg mit drei Treffern in den letzten vier Minuten perfekt.