Die Löwen Frankfurt sehen bei den Straubing Tigers lange wie der sichere Sieger aus. Auf den Ausgleich in der vorletzten Spielminute folgt dann aber auch noch der K.o. in der Verlängerung.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag drei Punkte denkbar knapp verpasst. Die Bornheimer Kufencracks verloren bei den Straubing Tigers mit 2:3 in der Overtime und verpassten damit einen Sprung in Richtung der Pre-Playoff-Plätze. In der DEL-Tabelle belegen die Löwen weiter Platz elf.

Dabei hatte das Spiel aus Sicht der Hessen gut begonnen: Carter Proft und Daniel Pfaffengut brachten die Frankfurter mit zwei Toren in Führung. Nelson Nogier und Joshua Samanski, der 75 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit traf, sorgten jedoch noch für den Ausgleich. In der Verlängerung brachte dann der Treffer von JC Lipon die Entscheidung.