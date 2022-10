Die Löwen Frankfurt sind als Aufsteiger in der Deutschen Eishockey Liga furios unterwegs. Das Erfolgsgeheimnis ist dabei schnell ausgemacht.

Platz drei in der DEL-Tabelle und begeisternde Spiele: Die Löwen Frankfurt liefern aktuell deutlich mehr ab, als man von einem Aufsteiger erwarten kann. Zuletzt gab es umjubelte Siege gegen Düsseldorf und in Schwenningen. Die Laune im Team ist entsprechend prächtig.

Nach dem Training gehts zum Golfen

"Wir versuchen Spaß zu haben und haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Das kommt alles ganz gut zusammen. Spaß muss immer dabei sein. Wenn du keinen Spaß hast, spielst du auch nicht gut", fasst Verteidiger Kevin Maginot das Erfolgsrezept im Gespräch mit dem hr-sport zusammen.

Dabei ist die Mannschaft nicht nur auf dem Eis eine Einheit. "Wir sehen uns auf jeden Fall auch außerhalb der Halle noch", so Maginot. Demnach sind Spieler nach dem Training durchaus noch gemeinsam in der Stadt unterwegs oder auf dem Golfplatz zu finden.

"Es läuft einfach"

Auch Brendan Ranford, vor Saisonbeginn aus Bietigheim zu den Löwen gekommen, hat sich auf Anhieb wohlgefühlt. "Sie haben uns mit offenen Armen empfangen", so der Kanadier über seine neuen Kollegen. "Es läuft einfach und wir haben viel Spaß. Wir sprechen und lachen viel."

Den Spaß wollen die Löwen auch in die kommenden Aufgaben mitnehmen. Am Sonntag (16.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters auf dem Programm. Die Gastgeber sind aktuell Vorletzter der DEL mit nur zwei Siegen aus den ersten achten Spielen. "Wir müssen immer unsere 100 Prozent Leistung bringen über 60 Minuten. Dann haben wir gegen jedes Team eine Chance", so Maginot. "Und wenn wir das nicht machen, können wir genauso gegen jedes Team verlieren."