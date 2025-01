Es läuft nicht wirklich rund bei den Löwen Frankfurt in dieser Saison. Im Klub steigt deshalb die Unzufriedenheit mit der Arbeit von Sportdirektor Daniel Heinrizi. Es könnte eng für ihn werden.

Veröffentlicht am 21.01.25 um 15:05 Uhr

Es sind mal wieder aufregende Tage bei den Löwen Frankfurt - und das in jeder Hinsicht. Die Mannschaft schlingert nur so durch die Liga, reiht überragende Auftritte an Spiele zum Haareraufen, wobei letztere immer häufiger werden. Tabellarisch macht das aktuell Rang elf, kein Fiasko, aber doch weniger als man sich vor der Saison erhofft hatte.

Nach Information des hr-sport steigt deshalb im Klub die Unzufriedenheit mit der Arbeit von Sportdirektor Daniel Heinrizi. Der 38-Jährige hatte im Sommer die Nachfolge des entlassenen Franz-David Fritzmeier angetreten und mit seinem Konzept, sowie einem offenen, kommunikativen Führungsstil überzeugt. Heinrizi stammt zudem aus der Region und hatte zuvor beim Zweitligisten in Ravensburg gute Arbeit geleistet.

Königstransfer weiter umstritten

Mit Fortlauf der Saison mehren sich allerdings die kritischen Stimmen an seiner Transferpolitik. Gleich mehrere Verpflichtungen (Clayton Kirichenko, Cedric Schiemenz, Erik Brown) erfüllten nicht im Ansatz die Erwartungen - und auch der erhoffte Königstransfer blieb bis zuletzt umstritten. Torhüter Jussi Olkinoura, finnischer Olympiasieger und Weltmeister, wackelte des Öfteren bedenklich.

Seinem Trainer Tom Rowe hatte Heinrizi zuletzt öffentlich das Vertrauen ausgesprochen und ihm den Rücken gestärkt, das Verhältnis zwischen den beiden gilt aber als angespannt. Des Weiteren sollen die Kaderplanungen für die neue Saison arg ins Stocken geraten sein. "Ich arbeite gerne für die Löwen", sagte Heinrizi am Dienstag dem hr-sport. "Es ist klar, dass man nicht jede Entscheidung richtig treffen kann, aber ich gebe das Bestmögliche."

Trennung noch während der Saison?

Die Geschäftsführung der Löwen hält sich aktuell noch bedeckt, sie wird aber in den nächsten Wochen entscheiden müssen wie es auf der Position des Sportdirektors weitergeht. Nach Information des hr-sport scheint eine weitere Zusammenarbeit über die Saison hinaus aktuell ausgeschlossen, auch eine Trennung während der Spielzeit liegt im Bereich des Möglichen.