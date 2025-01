Die Löwen Frankfurt können auch gegen die Kölner Haie nicht punkten und geraten in der DEL immer weiter ins Hintreffen. Kassel und Bad Nauheim zeigen sich derweil in Torlaune.

Veröffentlicht am 26.01.25 um 19:07 Uhr

Der Abwärtstrend der Löwen Frankfurt hält an. Der Eishockey-Erstligist aus Bornheim verlor am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 0:2 gegen die Kölner Haie und verliert damit im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze langsam den Anschluss. Nach dem furiosen Sieg im Winter Game gegen die Adler Mannheim Anfang Janaur setzte es in acht Spielen nun schon sechs Niederlagen.

In der DEL2 lief es aus hessischer Sicht derweil deutlich besser: Die Kassel Hukies fertigten die Eispiraten Crimmitschau mit 5:2 ab. Die Roten Teufel aus Bad Nauheim gewannen mit dem gleichen Ergebnis gegen Krefeld.