Bittere Niederlage für die Löwen Frankfurt: Trotz einer Zwei-Tore-Führung bis kurz vor Schluss haben die Hessen ihr Heimspiel gegen München am Ende im Penalty-Schießen verloren.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL eine extrem bittere Niederlage kassiert. Nach zwei Siegen in Folge verlor der hessische Eishockey-Erstligist am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen München in einer spannenden und am Ende hochdramatischen Partie im Penalty-Schießen.

Dabei hatten die Löwen in der regulären Spielzeit bis kurz vor Schluss noch mit zwei Toren geführt, München konnte aber in den letzten Minuten noch auf 4:4 ausgleichen. Im Penalty-Schießen hatten die Münchner im Anschluss das bessere Ende für sich, den entscheidenden Treffer setzte Andreas Eder.