In Mannheim erzielte Brett Breitkreuz das 1:1 der Frankfurter. Bild © Imago Images

Löwen Frankfurt verlieren Overtime-Krimi in Mannheim

Es läuft derzeit nicht bei den Löwen Frankfurt: Die Hessen haben auch das Derby gegen die Adler Mannheim verloren. Die Entscheidung fiel dabei erst in der Overtime.

Die Löwen Frankfurt kommen im Dezember einfach nicht auf die Beine. Die Hessen verloren am Donnerstagabend auch das Derby gegen die Adler Mannheim mit 2:3. Die Entscheidung fiel dabei erst in der Overtime. Der Mannheimer Stefan Loibl erzielte den entscheidenden Treffer der Partie.

In der regulären Spielzeit hatte Brett Breitkreuz die frühe Führung der Mannheimer ausgeglichen. Ville Lajunen konnte im dritten Drittel dann die erneute Führung einmal mehr egalisieren. In der Overtime gelang den Adlern dann aber die dritte und entscheidende Führung. Die Frankfurter stagnieren damit weiter in der Tabelle im hinteren Mittelfeld.