Löwen verlieren in Straubing

Niederlage in Straubing

Nach zwei Erfolgen in Serie erleiden die Löwen Frankfurt den nächsten Rückschlag und stecken weiter im DEL-Tabellenkeller fest. Drei Spieltage vor Schluss spitzt sich der Abstiegskampf zu. Bad Nauheim gewinnt Spiel eins nach dem Trainer-Wechsel.

Die Löwen Frankfurt haben es am Sonntag verpasst, einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller der DEL zu machen. Nach zwei Erfolgserlebnissen in Folge verloren die Bornheimer bei den Straubing Tigers mit 1:2 und befinden sich damit weiter in Abstiegsgefahr.

Die Straubinger Führung durch Mark Zengerle glich Cameron Brace zwischenzeitlich aus. Der Treffer von Parker Tuomie entschied dann aber die Partie. Drei Spieltage vor Ende der regulären Saison müssen die Löwen als Tabellen-Elfter weiter zittern. Weiter geht's am Dienstag gegen München.

Sieg für Nauheim nach Trainer-Aus

Der EC Bad Nauheim hat derweil wenige Tage nach dem Rauswurf von Trainer Harry Lange einen spektakulären Auswärtssieg gefeiert. Dite Mittelhessen gewannen bei den Selber Wölfen mit 7:4. Weniger erfolgreich war der Sonntag für die Kassel Huskies: Die Schlittenhunde unterlagen dem EV Landshut in fremder Halle mit 2:5.