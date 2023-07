Die deutsche Medaillenhoffnung Anna Elendt trainiert nach ihrer Oberschenkelverletzung wieder im Wasser und bricht an diesem Freitag zu den Schwimm-Weltmeisterschaften nach Japan auf.

Bei der Vizeweltmeisterin über 100 Meter Brust war nach den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Berlin eine Zerrung diagnostiziert worden. Die 21-Jährige aus Frankfurt hatte sich deswegen auch Sorgen um ihre WM-Starts gemacht. Bevor Elendt in den WM-Ort Fukuoka kommt, bezieht sie noch ein Trainingscamp im gut 100 Kilometer entfernten Kumamoto.