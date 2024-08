Oliver Zeidler von der Frankfurter Rudergesellschaft Germania steht in seinem ersten olympischen Finale.

Veröffentlicht am 01.08.24 um 11:09 Uhr

Mit einem Sieg im Halbfinale am Donnerstag untermauerte der Einer-Weltmeister seinen Anspruch auf eine Medaille. Das Finale steht bereits am Samstag an.