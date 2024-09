Paragliding auf der Wasserkuppe: 16-Jähriger wird bei Heim-Wettkampf guter Dritter

Der erst 16-jährige Linus Schubert sichert sich beim Weltcup-Finale der Paraglider auf der Wasserkuppe den dritten Platz.

Veröffentlicht am 15.09.24 um 16:47 Uhr

Beim Weltcup-Finale der Paraglider auf der Wasserkuppe dominierte am Sonntag der Weltmeister Yang Chen (China) und sicherte sich sowohl den Tages- als auch den Gesamtsieg. Der erst 16-jährige Linus Schubert aus dem hessischen Poppenhausen holte bei seinem Heim-Weltcup den dritten Platz. In der Frauenwertung gewann Huang Mantoro aus Taiwan Gold. Silber ging an Xiangyan Kong aus China, gefolgt von der Slowenin Sela Krnc.