Die Velotour beim Frankfurter Radrennen ist ausgebucht - aber mit dem hr können Sie trotzdem noch dabei sein: Wir verschenken Startplätze für das beliebte Amateurrennen.

8.000 Hobby-Radsportlerinnen und -sportler werden am 1. Mai 2023 bei der sogenannten Velotour, dem Amateurrennen bei Eschborn-Frankfurt über unterschiedliche Distanzen, an den Start gehen. So viele Teilnehmende wie in diesem Jahr gab es noch nie, 2022 waren noch rund 6.300 Menschen auf die Strecken gegangen.

Um die Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten, haben die Organisatoren die Anmeldephase rund zwei Wochen vor dem Event beendet - die Velotour ist damit offiziell ausgebucht. Mit dem Hessischen Rundfunk haben Sie aber dennoch die Chance, am 1. Mai dabei zu sein.

Ticket für die Velotour beim Frankfurter Radrennen sichern

Wir verschenken insgesamt fünf Tickets und schicken Sie damit auf die Strecke des beliebten Frühjahrsklassikers. Was Sie dafür tun müssen? Füllen Sie dieses Formular aus – und beantworten Sie dabei folgende Frage:

Wann gewann Radprofi und Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel das Frankfurter Radrennen?

Alle Einsendungen mit der richtigen Antwort haben die Chance auf einen Startplatz bei der Velotour beim Radrennen Eschborn-Frankfurt - und das, obwohl die Anmeldung geschlossen ist und es auch keine Möglichkeiten zur Nachmeldung geben wird. Sich auf abgesperrten Strecken wie ein Profi fühlen: mit dem hr dennoch möglich.

Anmeldeschluss ist am Mittwochabend (26.04.2023) um 19 Uhr.

