Nach längerer Corona-Pause kehrt das Reitturnier in der Frankfurter Festhalle am Wochenende zurück. Die Veranstalter schwärmen bereits von der vorweihnachtlichen Atmosphäre.

Externer Inhalt Externen Inhalt von ARD Mediathek (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von ARD Mediathek (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. ARD Mediathek (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Großer Pferdesport und Weihnachtsfeeling - das soll es ab Donnerstag beim Reitturnier in der Frankfurter Festhalle geben. Entsprechend groß ist die Vorfreude der Veranstalter. "Es ist einfach eine positive Anspannung", sagte Ann Kathrin Linsenhoff bei "hallo hessen" im hr-fernsehen.

Zwei Jahre lang habe man immer wieder gehofft, die Festhalle öffnen zu können. Nun ist es nach mehreren Jahren der Zwangspause wegen Corona wieder soweit: Das "Opernhaus der Pferde", wie Linsenhoff es nennt, ist wieder da. "Die Festhalle bedeutet, dass man nah am Pferd ist."

Vorweihnachtliches Flair in der Festhalle

Neben Spitzensport und großen Namen soll vor Ort allerdings noch mehr geboten werden. "Die Festhalle ist wunderschön geschmückt und hat eine besondere Atmosphäre", beschreibt es Matthias Rath, der in diesem Jahr in Doppelfunktion als Sportler und Veranstalter dabei sein wird. Und spielt damit auf das vorweihnachtliche Flair an, das in der Festhalle herrschen wird. Rath erwartet "ein Riesenfest".

Die Ausrichtung des Turniers ist übrigens schon seit Generationen in den Händen der Familie von Ann Kathrin Linsenhoff, die froh ist, dass ihr Stiefsohn Matthias Rath nun auch eingestiegen ist. Dabei hoffen sie gemeinsam, bei der 49. Auflage am Wochenende rund 50.000 Besucher in der Festhalle begrüßen zu dürfen.

Audiobeitrag Audio Turnierleiter Matthias Rath: "Vorfreude ist riesig" Audio Matthias Rath Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags