Der RSV Lahn-Dill hat das Finale in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga erreicht.

Veröffentlicht am 13.04.25 um 18:30 Uhr

Die Mittelhessen gewannen am Sonntag vor heimischer Kulisse das entscheidende Spiel drei der sehr spannenden und ausgeglichenen Serie gegen den hessischen Konkurrenten aus Wiesbaden, die Rhein River Rhinos, am Ende relativ klar mit 68:58 (33:28). In der Final-Serie warten auf den RSV nun die Thuringia Bulls, die die Hauptrunde als Tabellenführer abgeschlossen hatten. Die Mittelhessen hatten die Runde direkt hinter den Thüringern auf Rang zwei beendet.