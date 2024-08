Oliver Zeidler von der Frankfurter Rudergesellschaft Germania ist vor dem Finale im Einer am Samstag (10.30 Uhr) eigener Aussage zufolge entspannt.

"Es geht darum, den Rennplan abzuliefern, dann wird das schon", sagte Zeidler, der im Halbfinale eine beeindruckende Vorstellung mit olympischer Bestzeit hingelegt hatte. Man werde sehen, "ob im Finale hinten raus noch ein bisschen was möglich ist".

Um sich den Traum vom Olympiasieg nach dem Scheitern in Tokio vor drei Jahren zu erfüllen, überlässt der 28-Jährige nichts dem Zufall. Zur Vorbereitung auf das Finale ist Zeidler aus dem Olympischen Dorf in ein Hotel gezogen. Dies sei "von Anfang an geplant" gewesen, "um ein bisschen näher dran zu sein", sagte Zeidler. Und: "Bei der Hitze ist es ohne Klimaanlage schwierig auszuhalten, vor allem in der Nacht, wenn man sich ein bisschen erholen will."