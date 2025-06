Im Playoff-Viertelfinale der Rugby-Bundesliga sind die Hessen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und über Berlin hinweggefegt.

Starker Auftakt für den SC Frankfurt 1880 in die Playoffs der Rugby-Bundesliga: Die Hessen haben sich beim Viertelfinale am Samstag deutlich mit 94:3 (49:3) gegen den Berliner RC durchgesetzt. Damit stehen die Frankfurter nun im Halbfinale. Dieses findet am kommenden Samstag (15 Uhr) statt. Gegner wird der Sportclub Neuenheim 1902 sein, der sein Viertelfinale gegen den SC Germania List gewonnen hat. Die Frankfurter rund um SC80-Coach Byron Schmidt werden auch in die Partie gegen Neuenheim als Favorit gehen und wollen ihre elfte Deutsche Meisterschaft einfahren.