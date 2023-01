Tina Hermann am zweiten Tag der WM in St. Moritz

Die Hoffnungen auf eine Medaille haben sich nicht erfüllt: Tina Hermann hat am zweiten Tag der Skeleton-WM keine Aufholjagd starten können.

Tina Hermann aus Ehringshausen hat bei der Skeleton-WM in St. Moritz den fünften Platz belegt. Diesen hatte sie bereits zur Halbzeit nach den zwei Läufen am Donnerstag inne, am zweiten Tag konnte sie sich nicht mehr verbessern.

"Von Anfang an nicht so gut zurechtgekommen"

Weltmeisterin wurde überraschend Hermanns Teamkollegin Susanne Kreher. Nach vier Läufen und mit einer Gesamtzeit von 4:33,57 Minuten war sie 0,01 Sekunden schneller als Kimberley Bos aus den Niederlanden. Dritte wurde die Kanadierin Mirela Rahneva (+ 0,84 Sekunden). Hermann hatte am Ende 1,05 Sekunden Rückstand auf Kreher.

"Es war allgemein ein bisschen schwierig für mich. Ich bin von Anfang an nicht so gut zurechtgekommen", sagte Hermann im Anschluss. "Der erste Lauf war mein bester der ganzen Woche. Im zweiten habe ich wieder die gleichen Fehler gemacht wie im Training, das war ein bisschen schade."

Deutschland hat das WM-Abo

Seit 2016 kommt die Skeleton-Weltmeisterin stets aus Deutschland: Alleine Hermann konnte sich die Titel 2016, 2019, 2020 und 2021 sichern. Kreher hatte im Weltcup noch nie ganz oben auf dem Podest gestanden.