Skispringerin Michelle Göbel vom SC Willingen hat bei ihrem Debüt im Weltcup-Team eine gute Leistung gezeigt.

Am Freitag belegte sie im rumänischen Rasnov Rang 23. Am Samstag, ihrem 19. Geburtstag, wurde es sogar Platz 16. Aus dem deutschen Team waren einige Springerinnen, die in einer Woche bei der WM dabei sein werden, nicht am Start.