Skispringen in Oberstdorf Leyhe zum Tourneestart auf Formsuche

Stephan Leyhe ist in dieser Saison noch nicht in Form, bei der Vierschanzentournee ist der Willinger trotzdem dabei. In der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf lief es noch nicht rund.

Stephan Leyhe beim Springen in Oberstdorf Bild © picture-alliance/dpa

