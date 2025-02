Leyhe in Lake Placid verbessert

Stephan Leyhe hat bei seiner Rückkehr ins Weltcup-Team ordentliche Ergebnisse eingefahren.

Veröffentlicht am 09.02.25 um 18:33 Uhr

Am Sonntag reichten Sprünge auf 122,5 und 118 Meter für Platz 26 und damit immerhin für Weltcup-Punkte. Bereits am Samstag war Leyhe auf Platz 26 gelandet. "Es ist wieder mehr Fluss drin", sagte der 33-jährige Willinger am ARD-Mikrofon.