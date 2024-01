Stephan Leyhe ist bei der Qualifikation für den Weltcup im polnischen Wisla auf den sechsten Platz gesprungen.

Der Willinger wurde damit zweitbester Deutscher nach Andreas Wellinger, der auf den zweiten Platz sprang. Am Samstag (16.00 Uhr) findet in Wisla ein "Super Team"-Wettbewerb statt, also ein Mannschaftsspringen mit jeweils nur zwei Springern pro Team. Fortgesetzt wird die Polen-Tour mit einem Einzelspringen in Szczyrk am folgenden Mittwoch und schließlich zwei Wettbewerben (Team und Einzel) in Zakopane (20./21. Januar). Das Format ist komplett neu. Für die Tour-Wertung werden bei jedem Wettkampf und jeder Qualifikation die Punkte der besten zwei Athleten einer Nation addiert, am Ende gewinnt also ein Team.