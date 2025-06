Spitzentennis in Hessen Bad Homburg Open beginnen mit Tatjana Maria

Mit der formstarken deutschen Wimbledon-Hoffnungsträgerin Tatjana Maria beginnt am Sonntag das Rasen-Tennisturnier in Bad Homburg.

Videobeitrag Die Bad Homburg Open stehen in den Startlöchern Video Die Bad Homburg Open gehen in ihr fünftes Jahr. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Endlich ist es so weit: Am Sonntag startet das Rasen-Tennisturnier in Bad Homburg, den Aufschlag macht die deutschen Wimbledon-Hoffnungsträgerin Tatjana Maria, die sich in blendender Form befindet. Die Schwäbin trifft zum Auftakt auf die frühere kanadische US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (nicht vor 16.00 Uhr).

Am vergangenen Wochenende gewann Maria sensationell das Rasenevent im Londoner Queen's Club und feierte den größten Erfolg ihrer Karriere. Dort bezwang die 37-Jährige in der ersten Hauptfeld-Runde die Kanadierin.

Lys mit Chancen aufs Hauptfeld

Die Hamburgerin Eva Lys muss am Sonntag ihr zweites Match in der Qualifikation bestreiten und würde mit einem Sieg den Sprung ins Hauptfeld schaffen. Bereits im Hauptfeld steht noch Laura Siegemund, die wie Maria eine Wildcard erhielt.

Die Bad Homburg Open dienen den Profis als Vorbereitung auf Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 30. Juni.