Der Skisprung-Weltcup geht auch im polnischen Zakopane ohne Stephan Leyhe weiter.

Der 33 Jahre alte Nordhesse (Willingen/Upland) hat es erneut nicht in den deutschen Kader geschafft, teilten die DSV-Adler am Donnerstag mit. Stattdessen wird er beim Continental-Cup in Bischofshofen an den Start gehen.

Leyhe gehörte 2024 noch fest zum Kader. Nach schwachen Auftritten strich ihn Bundestrainer Stefan Horngacher nach zwei Springen bei der Vierschanzentournee dann aber aus dem Aufgebot.