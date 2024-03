Yannick Flohé gehört am Wochenende zu den stärksten Deutschen in Pfungstadt.

Yannick Flohé gehört am Wochenende zu den stärksten Deutschen in Pfungstadt. Bild © Imago Images

Bevor die Weltcup-Saison im Bouldern losgeht, kann man die Kletter-Elite wieder in Pfungstadt antreffen. In Südhessen bereiten sich zahlreiche Top-Stars auf den Saisonstart vor – und das gemeinsam mit Hunderten Amateuren.

Pfungstadt wird am Wochenende wieder zum Kletter-Mekka. Im beschaulichen Südhessen findet alljährlich das Studio Bloc Masters statt, das internationale Boulderturnier in der lokalen Boulderhalle. Und weil die Routenschrauber in Pfungstadt auch überregional bekannt und beliebt sind (und die Preisgelder inzwischen stolze 13.000 Euro betragen) folgen alljährlich zahlreiche Stars der Szene dem Ruf aus Südhessen. Das Studio Bloc Masters gilt vielen Sportlerinnen und Sportlern als ideale Vorbereitung auf die Weltcup-Saison, die am 9. April in Shanghai beginnt.

Ein Weltmeister, eine Weltmeisterin und ein Olympiasieger

Besonders das Männerfeld kann sich in diesem Jahr sehen lassen und sollte das Eintrittsgeld wert sein. Mit dem Franzosen Mickaël Mawem kommt der amtierende Weltmeister nach Pfungstadt, der Spanier Alberto Ginés López gewann 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio die Kombination aus Speed (Geschwindigkeitsklettern), Lead (Klettern am Seil) und Bouldern (Klettern ohne Seil aus Absprunghöhe) und auch die deutsche Top-Elite wird im Studio Bloc anzutreffen sein.

Mit Yannick Flohé und Alexander Megos haben die derzeit wohl beiden besten deutschen Kletterer gemeldet, ebenso wie Alt-Meister Jan Hojer von der Frankfurter Sektion des Deutschen Alpensportvereins (DAV). Bei den Frauen gilt die US-Amerikanerin Natalia Grossmann, immerhin Weltmeisterin von 2021, als Top-Favoritin auf den Sieg.

Mehr als 700 Sportlerinnen und Sportler gemeldet

Das Besondere am Studio Bloc Masters ist aber, dass neben den ganzen Stars der Szene auch der Klettermaxe von nebenan teilnehmen kann. Der inoffizielle Turnier-Titel daher: Der Weltcup für Jedermann. Mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich angemeldet. Die meisten von ihnen werden die Qualifikation am Samstag zwar nicht überstehen, können dann aber doch von sich behaupten, einmal gemeinsam mit einem Olympia-Gewinner oder einer Weltmeisterin gebouldert zu sein. Das ist zwar nicht ganz so gut wie ein paar Tausend Euro mehr auf dem Konto, aber doch irgendwie auch schön.

Ob auf der Matte oder auf den Rängen: Die Halle in Pfungstadt wird auch in diesem Jahr gut gefüllt sein. Bild © Tobias Goldzahn

Das Semfinale (11.30 Uhr) und das Finale (16 Uhr) machen am Sonntag dann wohl die Profis unter sich aus. Die Sieger freuen sich über 4.000 Euro Preisgeld, für Platz zwei gibt es die Hälfte, Bronze wird immerhin mit 500 Euro belohnt. Wer die Quali am Samstag nicht überstanden hat, kann am Sonntag immerhin als Zuschauer dabei sein. Der Eintritt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist kostenfrei. Alle anderen zahlen fünf Euro. Damit der Weltcup für Jedermann auch im kommenden Jahr wieder stattfinden kann.

Weitere Informationen Zusammenfassung im heimspiel! Wer es zeitlich am Sonntag nicht nach Pfungstadt schafft, kann sich eine Zusammenfassung des Wettbewerbs im heimspiel! des hr-fernsehens anschauen. Los geht's am Sonntag um 22.05 Uhr. Ende der weiteren Informationen