Bei der Frankfurt Galaxy fiebert man dem diesjährigen Super Bowl entgegen. Der NFL-Hype soll sich dabei auch auf Deutschland auswirken.

Wenn in der Nacht zum Montag die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs den Super Bowl 2023 ausspielen, schauen auch die Footballer der Frankfurt Galaxy genau hin. "Es sind die zwei besten Teams", sagte Headcoach Thomas Kösling im Gespräch mit dem hr-sport. Sein Siegestipp: Philadelphia. "Für mich sind sie das kompletteste Team der Liga."

"Ich denke, die Eagles werden es machen. Und ich gönne es ihnen auch einfach", pflichtete ihm Defensiv-Spieler Joshua Poznanski bei. Geschaut wird bei der Galaxy gemeinsam bei der großen Super-Bowl-Party an der Frankfurter Arena.

"Man spürt den Boom in der ganzen Gesellschaft"

Vom NFL-Hype erhofft man sich in Deutschland eine Sogwirkung. "Generell spürt man den Boom in der ganzen Gesellschaft. Man kann sich mit viel mehr Menschen über Football unterhalten", hat Kösling festgestellt. "Wir hoffen, dass dadurch noch mehr Zuschauer in unser Stadion kommen. Es ist das Top-Level Europas." Die Galaxy spielt in der European League of Football (ELF), Anfang Juni startet die neue Saison.

"Vom Spielerischen sind in dem, was der Zuschauer betrachtet, kaum Unterschiede", verglich Kösling ELF und NFL. "Es werden dieselben Fehler gemacht. Es ist alles ein bisschen langsamer, was das menschliche Auge aber so nicht fasst." Poznanski ergänzte: "Die Jungs in der NFL sind einfach ein bisschen schneller, ein bisschen stärker und ein bisschen größer und haben den Sport in die Wiege gelegt bekommen." Aber: "Im Stadion hier macht es genauso viel Spaß wie in einem NFL-Spiel."

NFL könnte Partystimmung nach Frankfurt bringen

Dass jene NFL-Spiele auch nach Frankfurt kommen sollen, begeistert Kösling trotzdem. "Diese ein oder zwei Wochen Frankfurt werden eine absolute Party. Das wird wie die WM 2006 ein Highlight für jeden, der hier rund um Frankfurt ist", sagte er über die Pläne, Ende 2023 zwei NFL-Spiele in Frankfurt auszutragen. Entschieden ist laut NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth entgegen dem Bericht der Bild-Zeitung allerdings noch nichts.

Das NFL-Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks im vergangenen November in München war auf großes Interesse gestoßen - ähnlich wirde es auch in Frankfurt sein, da ist sich Kösling sicher. "Dadurch werden Leute mit dem Sport in Verbindung gebracht, die das vorher noch nicht hatten. Dann ist der Schritt gar nicht mehr so weit, mal zur Galaxy oder anderen ELF-Teams zu gehen."