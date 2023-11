Tennis-Ass Angelique Kerber freut sich auf das Bad Homburg Open im kommenden Jahr.

"2021 war für mich der Turniersieg in Bad Homburg fast schon wie ein kleines Sommermärchen und der Auftakt zu einem richtig guten Lauf in Wimbledon und in den Wochen danach. Das wäre natürlich ein Traum, im kommenden Sommer daran anknüpfen zu können, gerade vor Heimpublikum", sagte Kerber in einem Interview mit dem Veranstalter.

Das Bad Homburg Open steigt vom 22. bis 29. Juni 2024. "Die Atmosphäre im Kurpark ist einzigartig und genießt bei den Spielerinnen auf der Tour einen besonderen Ruf", so Kerber weiter.