Der FTC Palmengarten verliert alle Einzel gegen Topteam Großhesselohe. Das Duell ist schnell entschieden.

Veröffentlicht am 11.08.24 um 15:02 Uhr

Der FTC Palmengarten kassiert am Sonntag in der Tennis-Bundesliga die erwartete Niederlage gegen Topteam TC Großhesselohe (2:4). Aller vier Einzel gehen verloren. Am Freitag hatten die Hessen ebenfalls mit 2:4 gegen den Gladbacher HTC eine Pleite kassiert.