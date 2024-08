In der Tennis-Bundesliga stemmt sich der FTC Palmengarten gegen den Abstieg. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten Augsburg am Sonntag ist laut Geschäftsführer Jürgen Hackauff Pflicht.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Immerhin drei Punkte hat der FTC Palmengarten in den ersten fünf Spielen der Tennis-Bundesliga sammeln können. Allerdings kamen allesamt durch Unentschieden zustanden. "Wir hätten natürlich auch gerne mal gewonnen", sagte FTC-Geschäftsführer Jürgen Hackauff im Gespräch mit dem hr-sport. "Aber in dieser Liga ist alles sehr eng."

Fucsovics spielt bei Olympia

Und so ist vier Spiele vor Schluss auch für den Tabellenvorletzten aus Frankfurt noch alles drin. "Wir sind wieder etwas im Geschäft durch unser 3:3", so Hackauff mit Blick auf das Unentschieden gegen Aachen am vergangenen Wochenende. Vorentscheidend könnte die Partie am Sonntag (13 Uhr) beim Letzten Augsburg werden. "In Augsburg ist ein Pflichtsieg eingeplant. Sonst sind wir, glaube ich, raus aus dem Geschäft."

Verzichten müssen die Frankfurter derzeit auf Marton Fucsovics, der bei den Olympischen Spielen in Paris weilt und dort im Einzel mit einem Satzgewinn gegen Rafael Nadal auf sich aufmerksam machen konnte. Aber auch ohne den Ungarn sieht Hackauff das Team gut aufgestellt. Und: Auch die anderen Mannschaften werden durch Turnierabstellungen ihrer Akteure immer wieder durcheinander gewirbelt.

Am letzten Wochenende kann es um die Wurst gehen

Bevor es nach Augsburg geht, tritt der FTC am Freitag (13 Uhr) noch bei Spitzenteam TC Bredeney an. "Mit der Mannschaft ist auch dort was drin", sagte Hackauff - wohlwissend, dass es vor allem gegen Augsburg zählen wird. "Und dann sehen wir mal, wie es am letzten Wochenende um die Wurst geht." Und ob der FTC Palmengarten sich auf seine dritte Saison in Folge im Tennis-Oberhaus freuen kann.