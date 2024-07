Der FTC Palmengarten wartet in der Bundesliga weiter auf den ersten Saisonsieg.

Die Frankfurter trennten sich am Sonntag von Kurhaus Lambertz Aachen mit 3:3. In der Tabelle steht der FTC mit drei Unentschieden und zwei Niederlagen weiter auf dem vorletzten Platz. In der kommenden Woche reisen die Hessen zum Tabellen-Schlusslicht Augsburg.