Der FTC Palmengarten bleibt Tabellenschlusslicht der Tennis-Bundesliga.

Die Frankfurter verloren nach der Heimpremiere vergangene Woche auch das erste Auswärtsspiel am Freitag. Bei TK GW Mannheim mussten sich die Hessen 1:5 geschlagen geben. Am Sonntag geht es in Versmold weiter für den FTC.