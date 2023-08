Der HTC Palmengarten hat das Duell beim Gladbacher HTC verloren.

Der HTC Palmengarten hat am Freitagabend seine zweite Partie in der Tennis-Bundesliga beim Gladbacher HTC mit 2:4 verloren. Im Einzel kamen die Hessen noch zum Ausgleich, im Doppel allerdings zogen die Gastgeber an diesem sechsten Spieltag davon und sicherten sich so den Sieg.