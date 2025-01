Beim ATP-Finals-Turnier feierten die Doppel-Spezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz ihren größten gemeinsamen Titel. Im neuen Jahr sind der Frankfurter und sein Doppel-Partner nun noch mehr im Fokus. Gelingt der ganz große Wurf?

An Silvester hatte auch Tim Pütz noch einmal Zeit, nach hinten zu blicken. In das so erfolgreiche Tennis-Jahr 2024, das nun hinter dem hessischen Doppel-Spezialisten liegt. "Natürlich denke ich da in allererster Linie an den Titel in Turin. Das war der größte Titel meiner Karriere", erzählt der in Usingen lebende gebürtige Frankfurter im Gespräch mit dem hr-sport. "Aber insgesamt war das ein sehr erfolgreiches Jahr."

Wie wahr. Neben dem großen Titel beim ATP-Finals-Turnier in Turin im November, das er und sein Partner Kevin Krawietz als an Nummer acht gesetztes Doppel nach teilweise sensationellen Spielen gewannen, gab es auch noch den Titelgewinn in Hamburg - dazu einen Finaleinzug bei den US Open in New York. Es lief gut in 2024. Und genau so soll es weitergehen.

Australian Open stehen vor der Tür

Denn das neue sportliche Jahr beginnt für Tennis-Profis immer sehr zeitig, das ist durch den pickepackevollen Kalender so vorgegeben. Schon Mitte Januar steht das erste Highlight des Jahres an mit den Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bereits Ende Dezember stand Pütz daher schon beim United Cup in Perth mit dem deutschen Team auf dem Platz, nach dem frühen Aus dort ist Vorbereitung auf Melbourne angesagt.

Seit Donnerstag ist nun auch das Traumpaar Pütz/Krawietz wieder vereint. Krawietz reiste direkt aus dem Training in der deutschen Halle nach Adelaide, wo nun die zweiwöchige Vorbereitung mit beiden Trainern auf die Australian Open in Melbourne in vollem Gange ist. Dort wird das deutsche Vorzeige-Doppel nach dem Titel in Turin noch mehr im Scheinwerferlicht stehen.

Auf dem Papier im Favoritenkreis

Auch wenn Pütz das nicht ganz so sieht. "Wir waren vorher schon eines der Top-Teams und haben um Titel gespielt", betont der Familienvater. "Allen Top-Teams ist bewusst, dass jeder jeden schlagen kann." Und dennoch: Das Finals-Turnier hat gezeigt, dass Pütz und Krawietz bereit sind für den ganz großen Wurf.

Denn eines fehlt weiterhin in der gemeinsamen Vita: ein Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Krawietz ist das mit seinem ehemaligen Partner Andreas Mies schon gelungen, Pütz hat einen Grand-Slam-Titel lediglich im Mixed vorzuweisen. Gemeinsam soll nun der nächste große Titel her. Schon in Melbourne? "Auf dem Papier sind wir auf dem Favoritenkreis anzusiedeln. Natürlich haben wir eine Chance, bei dem Turnier weit zu kommen", betont der Hesse.

"Ohne gute Leistung haben wir keine Chance"

Nicht helfen wird dabei aber der Gedanke an den Erfolg in Turin. "Wir dürfen nicht dran denken, ob wir nun Favorit sind oder nicht", sagt Pütz deutlich. "Ohne gute Leistung haben wir keine Chance." Nimmt das deutsche Doppel aber die Form aus dem alten Jahr mit in das neue, könnte es etwas werden mit dem großen Ziel Grand-Slam-Titel.