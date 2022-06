Tennisspielerin Andrea Petkovic aus Darmstadt ist beim Turnier in Berlin ausgeschieden. Ihr Spiel gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus war dabei ein regelrechtes Break-Festival.

Audiobeitrag Audio Petkovic verliert Achtelfinal-Spiel in Berlin Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Andrea Petkovic hat beim Rasentennis-Turnier in Berlin den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die 34-jährige Darmstädterin verlor bei der mit 790.000 Euro dotierten Veranstaltung gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus mit 4:6, 4:6.

In einem Match mit insgesamt acht Aufschlagverlusten hatte die 28-jährige Sasnowitsch am Mittwoch in den wichtigen Situationen die besseren Momente auf ihrer Seite. Petkovic gab mit gleich drei Doppelfehlern das erste Spiel ab, konnte aber mit dem fünften Breakball sofort das Aufschlagspiel zurückholen, um im dritten Spiel erneut ein Break zuzulassen. Insgesamt ging die Hessin beim 3:2 im zweiten Satz nur einmal in Führung.

Alle deutschen Spielerinnen ausgeschieden

Petkovic hatte aus einem deutschen Trio in Berlin als einzige die zweite Runde erreicht, Jule Niemeier und Tamara Korpatsch hatten bereits ihre Auftaktmatches verloren. Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber hatte "fehlende Wertschätzung" der Veranstalter beklagt. Sie schlägt ab Montag in Bad Homburg auf, wo auch Petkovic am Start sein wird.