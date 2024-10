Patrick Franziska hat bei der Tischtennis-EM in Österreich das erste Edelmetall bereits sicher. Gemeinsam mit Annett Kaufmann steht der Bensheimer im Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs und hat damit Bronze sicher.

Veröffentlicht am 17.10.24 um 14:13 Uhr

Der Bensheimer Patrick Franziska hat bei den Europameisterschaften in Linz die erste Medaille sicher. Zusammen mit der erst 18 Jahre alten Annett Kaufmann zog der Südhesse am Donnerstag ins Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs ein.

Innerhalb von vier Stunden besiegten die beiden zunächst das rumänische Duo Bernadette Szoczs/Ovidiu Ionescu in 3:1 Sätzen und danach auch Liam Pitchford und Anna Hursey aus Großbritannien mit 3:0. Halbfinal-Gegner sind am Freitag (ab 12.30 Uhr) Sofia Polcanova und Robert Gardos aus Österreich.

Schon ein halbes Dutzend Doppel-Medaillen

Der dritte Platz wird bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis nicht extra ausgespielt. Die Verlierer der Halbfinals erhalten also beide Bronze. Das Finale beginnt am Freitagabend um 21 Uhr.

Für den Weltranglisten-Zwölften Franziska ist es bereits die sechste WM- oder EM-Medaille im Doppel und Mixed. Kaufmann wurde in diesem Jahr durch ihre starken Auftritte bei den Olympischen Spielen in Paris bekannt. Danach wechselte die mehrmalige Junioren-Europameisterin in der Bundesliga zum SV DJK Kolbermoor.