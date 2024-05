Franziska in Saudi-Arabien im Halbfinale

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska steht beim Grand-Smash-Turnier in Saudi-Arabien im Halbfinale.

Einen Tag nach seinem Sieg gegen den chinesischen Weltmeister Fan Zhendong gewann der Weltranglisten-16. aus Bensheim am Donnerstag auch das deutsche Duell mit Einzel-Europameister Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) in 4:0 Sätzen.

Halbfinal-Gegner bei dem mit zwei Millionen Dollar dotierten Wettbewerb in Dschidda ist der Südkoreaner Jang Woojin. Die Grand-Smash-Turniere im Tischtennis wurden 2021 nach dem Vorbild der Grand Slams im Tennis eingeführt. Die Premiere in Dschidda ist der zweite Grand Smash des Jahres nach dem Turnier in Singapur im März.