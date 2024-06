Der TSV Langstadt ist im Kampf um den Einzug ins Finale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft ins Hintertreffen geraten. Gegen Weinheim verloren die Südhessinnen das erste Halbfinale knapp, dabei hatte der Abend eigentlich gut angefangen.

Der TSV Langstadt hat das Halbfinal-Hinspiel in den Bundesliga-Playoffs am Freitagabend verloren. Gegen den Favoriten aus Weinheim zogen die Südhessinnen aus Babenhausen am Freitagabend knapp mit 4:6 den Kürzeren. Im Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) hat der TSV noch die Chance, das Ruder herumzureißen und ins Finale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Starker Beginn im Doppel

Im Hinspiel kam Langstadt eigentlich gut in die Partie. Vor 155 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Eckehard-Colmar-Halle gewannen die Hessinnen gleich beide Doppel (3:2 und 3:0). Überraschend. Immerhin waren es in der Hauptrunde noch die schwachen Doppel, die dem TSV gegen Weinheim eine Niederlage eingebracht hatten.

Im Playoff-Halbfinale trumpften die Gäste dann aber in den Einzeln auf. Immerhin die Nummer drei der Gastgeberinnen, Franziska Schreiner, konnte ihre beiden Matches mit jeweils 3:1-Sätzen für sich entscheiden. Die übrigen sechs Einzel-Partien gingen aber allesamt an Weinheim.