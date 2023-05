Patrick Franziska und Doppelpartner Dimitrij Ovtcharov müssen in Südafrika mit Bronze Vorlieb nehmen.

Patrick Franziska hat den Einzug ins Doppelfinale der Tischtennis-WM verpasst. Der Bensheimer und sein Partner Dimitrij Ovtcharov mussten sich im Halbfinale starken Südkoreanern knapp geschlagen geben. Bronze hat das Duo aber immerhin sicher.

Patrick Franziska und Dimitrij Ovtcharov haben bei der Tischtennis-WM in Südafrika das Endspiel im Doppel verpasst. Die beiden deutschen Nationalspieler verloren am Freitag im Halbfinale in 2:3 Sätzen gegen Jang Woojin und Lim Jonghoon. Die beiden Südkoreaner standen bereits bei der Weltmeisterschaft 2021 im Finale.

Entscheidung erst im fünften Satz

Der 30 Jahre alte Franziska (Bensheim) und der 34 Jahre alte Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) hatten bereits vor dieser Niederlage die Bronzemedaille sicher, weil ein dritter Platz bei einer Tischtennis-WM nicht extra ausgespielt wird.

Nach verlorenem ersten Durchgang gewannen sie den zweiten und dritten Satz mit 11:5 und 11:8. Der vierte Satz war der engste von allen, ging aber mit 11:9 an die Südkoreaner. Die gewannen danach auch den Entscheidungssatz mit 11:5.